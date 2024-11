Un electricista de Alfafar cuenta lo que le ha dicho su jefe a las 7.30 horas: indignante es poco

Borja, un electricista que vive en Alfafar, una de las localidades más afectadas por la DANA, ha provocado la indignación generalizada al contar lo que le ha dicho su jefe este mismo lunes a las 7.30 de la mañana.

Según ha relatado en TVE, su responsable le ha llamado "muy disgustado": "Diciéndome que por qué no estoy en mi sitio de trabajo y que por qué no he llegado. Que mi obligatoriedad es estar allí a las 7.00, que me busque la vida, que les diga a mis vecinos que alguno me lleve".

El trabajador ha contado que su coche quedó totalmente destruido y que andando tardaría dos horas y media hasta llegar a su empresa. "Porque no hay metro, autobús ni ninguna forma de transporte", ha lamentado.

"Yo vivo con mi esposa y con mi hijo menor de 14 años. En este momento mi esposa trabajaba en una inmobiliaria la cual también se inundó y ese negocio no va a ir más. Soy la única fuente de sustento y me da miedo perder el trabajo", explica.

El hombre señala que en el taller "se perdieron las cosas" y "está inundando": "También necesitan la mano, pero... yo digo: estoy ayudando y sirviendo aquí donde vivo, estoy haciendo lo que tengo que hacer".