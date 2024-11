Un español aconseja lo que nunca se debe hacer la primera vez que se viaje a Noruega: muchos lo hacen

El popular creador de contenido Mikel García (@_mikelgarcía) viaja por el mundo y en la parada que ha hecho en Noruega ha sacado una conclusión muy clara del país en su primer día: lo que nunca se debe hacer allí y en la que muchos caen en la trampa.

"Primer consejo si vienes a Noruega y quieres saber qué ropa adecuada necesitas utilizar ese mismo día", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas y reproducciones (y subiendo).

Lo primero que él hizo fue mirar por la ventana para fijarse en cómo iba la gente de la calle vestida. Ahí es cuando más dudas ha tenido, por si se tiene que poner más capas de ropa o no dependiendo del frío. Sin embargo, eso no le ha servido para mucho.

"Me han engañado, aquí la gente viste como si fuera primavera en España... Y hace un frío EXAGERADO", ha expresado de forma contundente. "Llueve, es casi de noche y la gente va en camisa, en pantalones vaqueros... Y yo llevo 70.000 millones de capas", ha añadido justo después.

Ha habido algunos comentarios intentando explicar el motivo. El usuario @Villalba ha opinado que van con "menos ropa" porque la ropa térmica que usan allí "es de mayor calidad que la que venden en España, el frío no es el mismo y la ropa tampoco". Mikel no ha estado de acuerdo: "No tiene por qué, mis partes de arriba son de una marca sueca. Hace frío y punto".