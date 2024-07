Un español en Alemania responde a lo que dijo Óscar Puente de los trenes alemanes y se arma una buena

El usuario de TikTok @mpuchito, español que vive en Alemania, está dando mucho de qué hablar después de la respuesta que le ha dado a Óscar Puente, ministro de Transportes, por unas declaraciones que hizo en el Congreso sobre la puntualidad de los trenes alemanes.

"A ver, no quiero meter mierda, pero el otro día vi este vídeo de aquí", empieza diciendo antes de dar paso a las declaraciones del ministro: "La puntualidad de Renfe es del 86%. Si a usted le parece que Renfe presta un mal servicio en España, ¿qué pensará usted de los ferrocarriles alemanes, que tienen una puntualidad del 50%?".

El usuario vuelve a tomar la palabra para asegurar: "Claro, me acaba de llegar un email que mi tren se va a retrasar dos minutos. Si en el asunto del email me pones que es un retraso, si me pones luego una nueva hora de llegada retrasada, esto tiene que ir directamente a tus listas y a tus estadísticas de retraso".

"Pero es que hablamos de dos minutos. Me he metido en la página de Renfe. Ahí hay una política de puntualidad y empieza en 15 minutos", subraya.

"No sé cómo contáis en Renfe las impuntualidades, pero estoy seguro de que por dos minutos es que no os tiembla el pulso. Estoy casi seguro porque los conceptos de puntualidad en España y en Alemania son diferentes. No quiero meter mierda, pero vamos a coger los datos un poco con pinzas. vamos a ser un poco autocríticos", insiste.

Sin embargo, algunos españoles que viven en Alemania han contado sus experiencias, muy diferentes. "Tengo varios compañeros alemanes y según ellos la impuntualidad de los trenes alemanes es del 100% y no se refieren a 2 minutos", dice uno.

Otro va más allá: "No sé de 100%, pero para mí es del 50% al menos en mi zona". Y más: "He vivido un año en Paderborn, Alemania, y los retrasos han llegado a ser de horas, semana tras semana, y ya de las cancelaciones ni hablemos, te dejan tirado a mitad de trayecto y ale búscate la vida".