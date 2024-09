Un español va a Dinamarca, cruza una calle en rojo y esto es lo que le ocurre: choque cultural

Dinamarca, Finlandia, Suecia y Noruega son seguramente los países que más fascinan a los españoles, que los suelen considerar a menudo el verdadero primer mundo: la limpieza, la educación y la seguridad de sus calles y habitantes suelen fascinar a todo el que va.

El usuario de TikTok @oscarbozzu no ha sido una excepción. Ha publicado un vídeo desde Dinamarca en el que se muestra encantado y estupefacto con todo lo que ve.

"No sé qué le dan a la gente en Dinamarca, pero están todos buenísimos, hombres, mujeres, perros... la genética de aquí es impecable, igual que las calles. Podría chupar este suelo", asegura.

Luego cruza un semáforo en rojo y dice: "Soy la única persona que está cruzando en rojo". "Todo dios va en bicicleta, una plaga de gente verde. Los ciclistas respetan los semáforos, todo el mundo se para. He ido a cruzar un semáforo, lo he cruzado en rojo y todo el mundo se me ha quedado mirando en plan: qué coño hace este tío", subraya.

"Si eres una persona insegura no vengas aquí porque aquí todo el mundo es alto, está fuerte, rubio", señala antes de rematar: "Otra curiosidad de un país como dios manda es que ninguna de las bicis lleva candado, ninguna está atada. Ahora imaginaos esto en España por un momento: en cinco minutos vuelan todas y están en Wallapop".

En los comentarios, algunos usuarios subrayan que las bicis sí están atadas aunque no lo parezca: "Las bicis tiene candado todas, son candados especiales que van anclados a la rueda trasera".