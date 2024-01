Un español recuerda una recomendación para los que viajen a Tailandia: es clave tenerla en cuenta 

Muchos españoles toman la decisión de viajar a Tailandia o cambiar de aires para vivir en el país asiático, aunque no todos lo hacen igual de preparados. Por ello, el usuario Carlos Cruz (@carloscruzrzz) ha contado su propia experiencia personal para que a sus seguidores no les pase lo mismo.

"Llevo un mes y medio viviendo en Tailandia y las primeras semanas me notaba como cansado. Me dijeron que era porque el agua no hidrata, ya que tiene muy pocos minerales porque está muy filtrada por la contaminación y hay que echarle unos polvos", ha explicado.

En un vídeo publicado en su canal de TikTok ha ido a una tienda a comprar un paquete de esos polvos, que cuesta 18 céntimos y que tienen diversos sabores para que todo el mundo pueda escoger su favorito.

"Hay que mezclar el agua con estos polvos. Se le echa al agua y se queda con el color del sabor elegido. Acaba sabiendo como una bebida isotónica", ha indicado.

Además, ha cerrado su vídeo con una recomendación: "Si te vas a pasar más de 10 días en Tailandia te va a hacer falta porque cuando pasan unos días te notas mareado y cansado, como sin energía".