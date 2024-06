Un francés pasa seis meses en Sevilla, enseña el acento andaluz aprendido y genera 700 comentarios

El creador de contenido francés en TikTok @the_yankee no solo ha demostrado el gran manejo de la lengua castellana tras pasar cinco años en España, sino que también ha hecho gala del acento andaluz que ha aprendido tras seis meses de estadía en Sevilla para participar en unas prácticas de sus estudios.

"Me fui sin saber hablar español, todo el acento es lo que he escuchado, he construido algo que no sé lo que es, pero es", ha explicado al principio del vídeo, que ha acumulado 72.000 reproducciones y más de 8.000 'me gusta'.

"En Sevilla estaba con sevillanos porque no conocía ningún francés, no me relacionaba con nadie, además de los españoles y a mí lo que siempre me ha encantado es imitar", ha explicado, enseñando después el intento.

Esto ha sido lo que ha dicho: "Que no me diga' hoy pa mañana, que etamo' a lune, la feria ta' viniendo y todavía no tiene' el trahe".