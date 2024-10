Un grafitero pinta el interior de un estanco y alucina con los comentarios que le hacen los clientes

Berok, una popular empresa de grafitis de Barcelona, ha mostrado su estupor por algo que han presenciado mientras decoraban el interior de un estanco.

Según han explicado en la red social Threads, como estaban pintando dentro del local, lo cierto es que olía a pintura: "Me sorprendió porque no esperaba que el dueño dejara el local abierto mientras trabajaba".

"El caso es que entra una mujer y montó un drama diciendo que tenía asma, decía que los médicos no pueden hacer nada para mejorar su asma. Y antes de irse, se pide un paquete de tabaco para fumárselo", resalta.

Y es que hay más: "Casi todos los que entraban se quejaban del olor para su salud, pero ahí estaban comprando tabaco". "¿Cómo lo veis vosotros?", acaba preguntando.

En los comentarios, un usuario trata de dar una explicación: "Creo que la pintura era en espray, ¿no? Soy ex fumador, el aerosol molesta mucho a los que tienen tabaquismo o son hipertensos, no es excusa, pero es disculpable su malestar (muchos no lo saben)".

"Yo lo experimente hace años en una sala que estaban enmoquetando el olor tan fuerte (el tabaco huele mal pero menos intenso) hizo que mi jefe al ver mi cara 'pálida' me gritara sal sal de aquí", relata.

Otro va por un lado bien diferente: "Buenoooo, para un fumador el problema nunca va a ser el tabaco, eso tenlo claro. Antes será, el aire de la ciudad, los olores fuertes, El perfume que llevas, etc, etc. ¿El tabaco? ¿¿Qué dices!!?? Jajajajaja. ¿Qué olor dices que le molestaba?".