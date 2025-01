Un hostelero cuenta qué les pasó con Amancio Ortega cuando fue al restaurante: dice mucho de cómo es

Borja Anabitarte, del grupo de restaurantes Mentidero, ha relatado la peculiar situación que vivieron en uno de sus locales cuando acudió a comer allí Amancio Ortega, fundador de Inditex.

El empresario era, hasta hace unos años, un hombre de cuya vida se sabía muy poco e incluso su imagen era desconocida para el público en general. Se trataba de un hombre oculto bajo el éxito de su negocio.

Así se entiende mejor lo que ocurrió en ese restaurante, una anécdota que Anabitarte ha contado en la cuenta de TikTok @talentclass_.

"Hace muchos años, cuando Amancio Ortega era conocido pero no tan conocido, no sé si había sacado la empresa ya a Bolsa o no, vino al restaurante a comer. Y vino con 12 personas", ha relatado.

"Todos perfectamente vestidos, encorbatados y tal. Y él venía como yo hoy, con una chaqueta elegante, y lo único que le decían era: 'Sí, señor presidente. No, señor presidente'. Pero allí nadie sabía quién era y yo no estaba en el restaurante ese día", prosigue.

"Al final, el jefe de cocina que yo tenía en aquel momento salía a la sala, atendía, tampoco sabía a quién estaba atendiendo. Sabía que era importante, pero no a quién estaba atendiendo. Y poco más que le dio un golpecito así en el hombro diciéndole: 'Hoy usted va a comer lo que yo diga, que nos ha entrado un pescado maravilloso", recuerda.

Anabitarte ha asegurado que se enteraron finalmente de quién era aquel hombre cuando, yendo con su jefe de cocina, vieron en una revista en un kiosko la imagen de Amancio Ortega. "Siempre me dices que quién vino el otro día. Fue ese de la foto. ¿Ese es importante?", le dijo su empleado.