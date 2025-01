Un hostelero dice que un camarero jamás debería decirle esto a un cliente y genera controversia

La cuenta de TikTok @abrigaca la lleva un hostelero que revive situaciones que se viven en bares y restaurantes y que cuenta en la red social china con más de 800.000 seguidores y con más de 50 millones de 'me gusta'.

En los últimos días una de sus publicaciones ha generado controversia por el mensaje que deja. En el vídeo se puede ver cómo un supuesto cliente le pide a la camarera una cerveza.

"¿Otra?", dice ella. A lo que él entra en escena y dice: "¿Cómo que otra? Nunca digáis otra cuando os pidan una cerveza porque a nadie le interesa saber si lleva una, si lleva 10. Es una falta de respeto al cliente".

Y prosigue: "Nada de otra. Cuando te pidan una cerveza dices 'una cervecita, marchando'. Como si lleva 57. Da igual las que lleve la servimos como si fuera la primera. Quédate con estos trucos".

El vídeo lleva miles de comentarios porque muchos consideran que está fomentando el alcoholismo y que un buen camarero sí debe decirle a un cliente que quizá está bebiendo demasiado.

"He sido camarero media vida y un buen camarero también tiene que decirle a un cliente que lo mismo no tiene que beber más no? o todo vale todo con tal de vender? no da igual las que lleve", dice una persona.

Otro comenta: "Responsabilidad también es no darle 57 cervezas a un cliente y sabes que va a salir muy mal del bar. La responsabilidad también es de nosotros".

Para otros, sin embargo, el cliente es adulto para tomar sus decisiones y el camarero debe ser discreto: "Exacto, un camarero debe ser discreto sieeempre. Profesionales".