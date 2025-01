Un inglés admite que no sabe cómo se pronuncia esta palabra básica del español: dice que cada uno la decimos de una forma

El usuario de TikTok @conorjoss, inglés que vive en Madrid, ha pedido ayuda a los españoles para que le expliquen cómo se pronuncia realmente la palabra "gracias" en castellano.

"Tengo un problema y necesito que alguien me ayude ahora mismo: llevo tres semanas viviendo en España y he estado escuchando específicamente y todavía no sé si tengo que decir 'grasias' o 'gracias", explica.

"El 50% de las personas con las que hablo lo dicen de una manera y el otro 50% lo dice del otro. Que alguien me explique por favor", ha suplicado.

De inmediato, muchos españoles han corrido a explicarle la cuestión. Y quizá la mejor respuesta es la de una persona que señala: "GraSias lo suelen utilizar los andaluces y latinoamericanos por su acento. Lo más común es decir GraCias. Pero es bonito tener ambas formas de pronunciarlo 😌".

Otro le apunta: "Sólo en el sur de España se dice 'gracias', el resto diría 'gracias'. Todos los países de Sudamérica dicen 'gracias'. Personalmente, usar la pronunciación C te ayudará con la escritura".