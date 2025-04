Encuentra este producto sobre Cataluña en un supermercado de Finlandia y trae mucha cola

La usuaria de TikTok @gemmacb3 ha provocado una multitud de comentarios por el producto sobre España que ha encontrado en un supermercado de Finlandia.

La mujer está en la sección de cafés de esa tienda y muestra que hay "café Sídney", al estilo de Australia; "café Reikiavik" al estilo de Islandia; "café New York" al estilo americano; "café Nápoles" al estilo italiano; "café Singapur" al estilo asiático y "café París", al estilo francés.

La sorpresa, como señala la usuaria, llega con el "café Barcelona" y abajo se puede leer que es al estilo catalán, sin ninguna mención a España. La mujer se muestra sorprendida y no puede evitar las risas.

El asunto ha provocado cientos de comentarios. Por ejemplo, un usuario dice: "Es que en Finlandia son muy inteligentes". Otro: "Es que es el país, Cataluña". Y otro: "Todo correcto".

Otros, en cambio, no están tan contentos. "Bastante descabellado todo. Como consumidor de café me genera muchas sospechas un café con firma geográfica de sitios donde no se produce café", dice una persona.