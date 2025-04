Niño Becerra anticipa lo que puede pasar ya este mismo verano: sus palabras impactan

El economista Santiago Niño Becerra ha lanzado un duro aviso sobre lo que puede ocurrir el próximo verano a nivel mundial si las cosas avanzan como parecen.

El especialista ha asegurado en una intervención en TV3 que las caídas en Bolsa por los aranceles impuestos por Estados Unidos no le preocupan demasiado y ha pronosticado que pronto empezarán a estabilizarse y luego a subir.

"La Bolsa nos tendría que preocupar muy poco", ha insistido Niño Becerra, que ha anticipado que los aranceles pueden ir a peor o a mejor: "Si van a peor, en verano creo que podemos llegar a una situación Covid de paralización de la economía mundial".

"En este momento, en el mundo, gran parte de la economía se basa en el comercio internacional", ha explicado antes de apuntar que la palabra globalizado puede entenderse de dos maneras: "Quién fabrica y quién exporta. Alemania, por ejemplo, es exportador nato, tiene una capacidad productiva que no puede absorber Europa ni Alemania. ¿Y qué hace? Exporta a EEUU".

"Ahora Trump se queja de que Europa y el mundo le están robando porque tiene un déficit. ¿Es cierto? Es cierto. Pero el señor Trump no habla de que EEUU tiene un superávit en la balanza de servicios (informática etc etc) de 1,4 billones de dólares. De eso no habla. Tampoco habla de que EEUU ha conseguido el poder que ha conseguido gracias al dólar y el dólar ha absorbido gran parte del poder mundial porque el resto del mundo ha aceptado este dólar", ha subrayado el economista.

"Si EEUU perdiese perdería poder y eso no lo quiere. Ellos esperan obtener mejor condiciones comerciales y económicas y poder comprar en los mercados mucho más barato", ha asegurado Niño Becerra a la vez que ha admitido que si en este momento le preguntan quién está ganando, él diría que China.