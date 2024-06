Un inglés destaca una gran diferencia al despertarse por las mañanas en España y Reino Unido

El creador de contenido inglés Norbert (@n1rhymes) ha confesado lo diferente que es levantarse por las mañanas tanto en España como Reino Unido y ha descrito de una forma impactante a sus compatriotas.

"He estado en España durante unas tres semanas y una cosa que he notado desde que vivo aquí es que cada mañana que me despierto, lo hago con felicidad", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con 72.900 visualizaciones y más de 2.000 'me gusta'.

Ha expresado alegría en su despertar, algo que realmente desea también es levantarse de la cama tan rápido como abra los ojos. Sin embargo, cuando vivía en Reino Unido, sentía todo muy deprimente. "Me despertaba, miraba por la ventana... y simplemente no quería hacer nada en todo el día", ha confesado.

"Obviamente fui al gimnasio y esas cosas, pero no quiero ser productivo, solo quedarme en casa", ha explicado después, reiterando que estar en España es algo muy agradable, pero en el Reino unido, todos son "miserable". El ejemplo que ha puesto que al salir a la calle y sonreírle a alguien, este no quiere socializar.

"La mayoría de las veces mirarán hacia abajo o hacia otro lado, pero aquí (en España) todos te miran a los ojos, sonríes, te preguntan...", ha rematado, aclarando que no todos en Reino Unido son así.

Ha recomendado "encarecidamente" venir a España aunque sea de vacaciones. "Definitivamente vale la pena", ha concluido.