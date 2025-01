Un inglés señala lo que más le cuesta de trabajar con empresas españolas: a muchos extranjeros les puede pasar

El usuario de TikTok británico Lucas (@lucaskjes) aterrizó hace un buen tiempo en Madrid y empezó a trabajar y, tras vivir la experiencia de trabajar para una empresa española, ha revelado lo que ha sido para él lo más difícil.

Ha advertido al principio del vídeo que no, "no es el idioma, a eso te acostumbras", sino algo mucho más simple que no ha sido por otra cosa que una cuestión cultural. "Es sobrevivir hasta la hora del almuerzo", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado miles de visitas en unas pocas horas (y subiendo).

"En el Reino Unido, solía comer el almuerzo en el trabajo alrededor de las 12 en punto, a veces antes. Aquí, la gente come alrededor de las 15:00 horas. ¡A las tres!", ha opinado el británico, haciendo referencia a la diferencia horaria para comer entre los ingleses y los españoles.

"Para entonces, soy un medio humano, aunque de todas formas, seguimos trabajando", ha rematado, haciendo referencia a que llega a tener mucha hambre y pierde un poco de energía. En las respuestas del vídeo, que han sido decenas, algunos españoles no han estado tan de acuerdo sobre que el horario de la comida ronde las tres de la tarde, sino "a las dos".

"Por eso tomamos una merienda a media mañana", ha contestado el usuario @mistri2280, detallando por qué logran llegar con fuerza a la hora de la comida que, para el protagonista inglés, es un horario demasiado tarde.