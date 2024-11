Un joven colombiano habla de esta forma de la sanidad en España tras tener que usarla: se lía gorda

El usuario de TikTok @proxout, colombiano que vive en España, ha provocado un buen revuelo en esa red social tras mostrarse crítico con la sanidad de este país.

"Bastante cuestionable el sistema de este país o bueno, a donde yo vengo, que no sé si es la cosa más llena del mundo, pero es que es terrible", empieza dejando claro en un vídeo.

"Te voy a explicar cómo era en Colombia: cuando yo necesitaba una cita de salud en Colombia yo iba al centro de salud, cogía una máquina, un ficho, te sentabas en la sala de espera y esperabas a que te llamaran. Había unas cinco chicas atendiendo y la gente sentada", señala.

"Después te daban tu consulta, a los mil años te la daban, y cuando salías ya si necesitabas unos análisis o algo volvías a la recepción, cogías un ficho, te sentabas y esperabas a que te llamaran", prosigue.

Luego se lamenta de que en España no sea así: "Aquí no es así y mira que sólo he ido dos veces en cosa de dos años que llevo aquí, me parece que es una cosa como tan arcaica, como que tanta tecnología y no la han podido implementar en este centro de salud".

"Aquí es así: si usted necesita conseguir una cita e ir presencialmente por ella, que yo sé que hay una aplicación, pero hablo de que vas a coger la cita presencial, llegas al centro de salud, y te tienes que mamar una fila. No hay fichos, no hay un espacio muy grande donde sentarse, no", se queja.

"Yo hoy fui a las 11.00 de la mañana y había como 30 personas en esa fila, señores y señoras de más de 70 años. Y no tengo nada en contra de la gente mayor, pero son muy lentos, se enrollan más que las persianas, súmale eso a la fila de 30 personas. Para pedir una cita te demoras más de una hora", se lamenta.

Además, dice que, "cuando tienes una cita por fin, te la dan también dentro de 15 días, cuando sales de la cita y tienes que pedir unos análisis tienes que volver a la recepción, no hay botón, fichito, nada de eso".

"Tienes que volver a chuparte la misma fila de la gente que va a pedir la consulta. Se podía solucionar tan fácil como poner un sistema de fichos, un lugar más grande, con más bancos", dice antes de anticiparse a quienes le van a decir que se vuelva a su país si tan poco le gusta: "No me voy a ir, que una cosa no me gusta no significa que no me guste todo. Y que una cosa me parezca mal no significa que no la pueda criticar".

En las reacciones destaca la de un usuario que dice: "Soy colombiano y siempre digo: ¿por qué critican tanto? Vete a Colombia, tengo para decirle que yo pido una cita por la aplicación y me sale rápido, y a la hora que llego me atienden. En Colombia el sistema está más atrasado y súmale para reclamar medicamentos, acá se reclaman el cualquier farmacia 🤔".