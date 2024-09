Un mexicana destaca esto de las mujeres en España: da su opinión

La usuaria de TikTok @kristberlita es una joven latina que está en Madrid y que difunde vídeos en su canal de esta red social sobre cómo es su día a día en la capital de España y destaca algunas curiosidades y diferencias que se va encontrando respecto a la vida en su país de origen, que es México.

En las últimas semanas, esta creadora de contenido con más de 32.000 seguidores ha publicado un vídeo que está dando que hablar en el que comenta que en España hay mujeres que no se depilan las axilas.

"España y Madrid muy bonito, pero no se habla mucho que mujeres no se afeitan las axilas", ha comenzado relatando la usuaria, que ha proseguido dando su opinión de forma breve y tajante.

"Yo como mujer no estoy de acuerdo porque siento que se pierde la feminidad, pero hay algunas que sí están muy bien y muy cómodas con eso. A mí no me gusta, pero bueno, cosas de España", ha sentenciado.