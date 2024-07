Un mexicano cuenta lo que le está pasando en los bares de España: dice mucho de cómo nos ven fuera

El tiktoker mexicano @nicoo.vives, con más de 2,3 millones de seguidores en la red social china, está de viaje por España y Europa y ha contado dado sus impresiones sobre cómo está el sector servicios en este lado del charco.

"Poco se habla de este tema", ha señalado antes de decir que es una de las razones por las que ama su país. Lo primero que ha explicado es que está en Palma de Mallorca y que las playas bien pero la atención al cliente "a este lado del mundo" muy mal.

Ha comentado que, en comparación con latinoamérica, "no es que sean malhumorados" es que "simplemente no son como los latinos que te atienden increíble". No quiere generalizar pero ha puesto un ejemplo concreto de lo que le pasó en un bar viendo el la final de la Eurocopa hace una semana.

Antes de contarlo ha afirmado que entiende que los camareros puedan estar cabreados "porque no se acostumbra a dejar propina". Después de ver el partido llegó el momento de pagar la cuenta y el camarero puso la tarjeta al revés y se enfadó cuando le dijo que lo estaba haciendo mal.

Al final, @nicoo.vives le dijo que si no quería cobrarles que ellos encantados: "Algo me dijo que como hablan entre catalán y español no entendí nada". Ha contado todo esto para avisar a los mexicanos de que no extrañen si al venir a España en los bares no se les trata tan bien como en los países de latinoamérica: "Es una de las grandes diferencias que yo veo".

En los comentarios se ha desatado una furibunda batalla entre los que dicen que tiene razón, los que dicen que habría que ver en qué situación estaba el camarero y otros que dicen que se vaya al sur de España que el trato es otra cosa.