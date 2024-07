Un norteamericano empieza a hablar en español y la gente no da crédito por una clara razón 

El usuario norteamericano de TikTok @mattmartin ha publicado un vídeo hablando sobre lo que quería hacer para mejorar el nivel de español y ha sorprendido a todo el mundo por el nivel que ha mostrado para hablarlo.

Pero ha habido algunas expresiones en concreto que han sido lo que las sospechas confirmaban: "Bueno, chicos, tengo una cosa muy fuerte que deciros, pues quería medir mi nivel de español y me apunté en línea, pero no puedo hacerlo porque tienes que inscribirte, no sé qué, no sé qué, no sé qué".

Ha sido justamente el "no sé qué" lo que muchos usuarios han resaltado: "Te dan ya el DNI español". "No sé si es un español troleando o es verdad", ha confesado el usuario @mikelsintasa en TikTok. El vídeo ha generado más de 4.000 'me gusta' (y subiendo).

En la mayoría de sus publicaciones en las que habla español, todos comentan lo mismo: "Al principio pensaba que eras español". Además, ha dicho que tiene un "C2" en el idioma, pero algunos han dudado (con ironía): "¿Cómo que C2? Si eres de Albacete".