Un periodista pregunta por Madrid por Javier Milei y se encuentra con estas respuestas

El periodista y escritor Joaquín Sánchez ha hecho una de sus coberturas más sonadas y surrealistas después de las respuestas que ha recibido al preguntar por las calles de Madrid a los ciudadanos que pasaban por allí si conocían a Javier Milei.

Hay todo tipo de contestaciones. Una mujer inglesa, de las primeras personas que se han cruzado con el reportero, le ha preguntado: "Sí, el de la motosierra, él viene con la motosierra". Un español lo ha reconocido inmediatamente y cuando le han preguntado su opinión, no ha dudado ni un segundo en decir que no quiere saber nada de él: "No me gusta nada de nada".

Pero sí ha comentado sobre la disputa que tuvo con Pedro Sánchez: "Vino aprovocar, fue una falta de respeto a España y al Gobierno". Una ciudadana peruana solo ha sabido decir que "está loco". Una pareja italiana y francesa no lo han sabido reconocer y un hombre español inmediatamente ha contestado que "lamentablemente, sí lo conozco, es lamentable su forma de actuar y expresarse".

"No se puede en un cargo institucional no se puede decir lo que dijo Óscar Puente, y si te metes con Milei sabes lo que va a pasar después multiplicado por diez", ha razonado después. Un joven también ha opinado que "no se debería meter en los asuntos de España, pero sí en los de su país".

El reportero ha marcado como objetivo comprobar si, tal y como ha dicho Milei, era el presidente más popular del mundo. "Lo es, pero para mal", ha respondido un hombre español.