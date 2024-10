Un peruano compra una tortilla en el súper y lo que hace luego desata el 'pánico' entre españoles

Hay cosas que son sagradas, o casi, para los españoles. Y, sin duda, la gastronomía es una de ellas: que nadie ose meterse, o cambiar, la paella, el cocido o la tortilla.

Y, si no, pasa lo que le ha ocurrido al usuario de TikTok @luisdelacruzr_, un peruano que vive en España y que decidió comprar una tortilla preocinada de supermercado sin saber cómo se come tradicionalmente ese plato.

En el vídeo se ve cómo está cogiendo con un tenedor trozos del centro de la tortilla, sin partirla en partes como es habitual. Quien lo graba, española, expresa su 'pánico': "Estoy viviendo con un psicópata".

"Es la primera vez que compro tortilla de patata. ¿Y no se come así?", pregunta él. "Noooo. "¡¡¡ ¿¿Qué haces!!!??? ¡¡Así no!!", responde ella.

En los comentarios, muchos españoles han expresado su desazón por dos motivos: la forma de comerlo y darle categoría de tortilla a ese plato precocinado.

"Por dios. Eso es peor que romper la pasta antes de cocinar para un italiano", dice un usuario. "Dios mío no sé qué me duele más, si la vista o el alma 😟", señala otro.

Pero no son pocos los extranjeros que preguntan que, si no se hace así, cómo ha de hacerse. "¿Y qué se hace entonces? ¿Con cuchara? 😫", pregunta uno. Y un español responde: "Se corta como una pizza y te sirves una porción (o varias dependiendo del hambre) jajaja".