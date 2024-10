Un profesor de Historia cuenta cuál es la pregunta más difícil de responder que le ha hecho un alumno

El profesor de Historia y usuario de TikTok @antropizarte ha hablado largo y tendido sobre la pregunta más difícil de responder que un alumno le ha hecho, reflexionando y ahondando aún más en su respuesta, traspasando los límites de la asignatura y aplicándolo a la vida cotidiana.

"En mis años de experiencia como profesor de Historia en el instituto, he tenido que enfrentarme a una pregunta que nunca he tenido muy claro si estaba sabiendo responder", ha advertido al principio del vídeo, cosechando 44.000 visualizaciones y casi 5.000 'me gusta' (y subiendo).

La pregunta es la siguiente: "¿Y esto para qué sirve?". Para él, abordar esta cuestión ha sido, y es, todo un reto. "El mundo está constantemente diciéndonos que el valor del conocimiento radica exclusivamente en su capacidad para que produzcamos bienes de consumo", ha expresado.

"Efectivamente, que conozcamos las consecuencias de la Revolución no nos agrega ningún valor de cara al mercado, de hecho es más probable que nos los reste", ha afirmado. Sin embargo, ha querido reflexionar que se plantee si el último objetivo del sistema educativo debería ser que se nos enseñase a producir o, por otro lado, a "pensar y entender el mundo en el que vivimos".

Él ha razonado que la segunda opción es la correcta, pero ha ido más allá. Ha utilizado como ejemplo cuando conocemos a una persona, la cual es única y su personalidad es una suma de experiencias del pasado.

"Cuando la conocemos y queremos comprender por qué es así y no de otro modo, hacemos preguntas sobre su pasado, nos preocupamos por conocer su historia", ha proseguido.

Al final, ha reflexionado que como ciudadanos, las personas deben conocer la historia y la de otros pueblos para que comprenderse entre ellos. "Sobre todo, identificar el origen de los problemas que nos afectan", ha rematado.