Un profesor de inglés señala este error que se puede ver en todos los trenes de España

El creador de contenido y profesor de inglés Spencer (@spencerconoce) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok un vídeo señalando un error ortográfico en inglés que ha visto en el tren.

"¿Puedes identificar el error en este tren es España?", ha comenzado preguntando el tiktoker en el vídeo, justo antes de señalar el cartelito donde se indica a qué parada se está llegando.

En el cartel en cuestión se puede leer: "Arriving to: Zaragoza Delicias". Es entonces cuando el nativo ha subrayado que esta expresión no es correcta, ya que en inglés el verbo arrive no puede ir seguido de la preposición to.

"La expresión Arrive to... es incorrecta porque el verbo arrive no se combina con to. En su lugar se usa arrived in o arrived at, dependiendo del contexto", ha explicado el creador de contenido.

"¿Cuál es la diferencia? Arriving at se usa para lugares específicos y pequeños, como hoteles, aeropuertos, escuelas... Por ejemplo: We arrived at the hotel", ha detallado el profesor.

"En cambio se usa arrived in para lugares más grandes, como ciudades, países... Por ejemplo: We arrived in Spain", ha concluido el tiktoker, dejando claro así cual es su uso correcto.