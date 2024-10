Un profesor manda este correo a sus alumnos: se lía tan grande que tiene que aclarar que era broma

El email que un profesor de Universidad ha enviado a sus alumnos ha provocado un enorme revuelo en todo el mundo después de que se haya difundido rápidamente por redes sociales como Facebook y Twitter.

En el correo en cuestión se puede leer: "Buenos días: espero todos y todas estén muy bien, el presente correo es para informar el inicio de las clases de cálculo diferencial para el día lunes 28 de octubre a las 7.00 (es decir, el día de mañana). Los espero puntuales a las 7.00 am, es la primera clase, no empiecen conmigo con el pie izquierdo llegando fuera del horario, además que hay que hablar cosas importantes".

"Los espero en el salón 104 del edificio 401, también conocido como el viejo de ingeniería. Lleguen temprano y pregunten, ya tuvieron suficiente tiempo para saber cuáles son los edificios y perderse mañana no es excusa para llegar tarde, ya están lo suficientemente grandes para entender un mapa o saber pedir indicaciones", avisa.

"Para los que no puedan asistir el día de mañana ya tienen una primera tarea. Vayan entrando al SIA y busquen cuándo tienen su primera cita de adiciones y cancelaciones, para que cancelen cálculo y lo intenten en otra ocasión o con otro profesor. No se enteraron con este correo que el semestre empieza mañana, si no son lo suficientemente responsables para organizar sus cosas sabiendo de antemano que el semestre arranca mañana no los quiero en mi clase", remarca.

"Para tener que tratar con una manada de irresponsables y vagos no me dedicaría a la docencia. Si no tienen responsabilidad, la madurez y la personalidad que requiere este curso, entonces mejor cancelen y no me hagan perder mi tiempo", insiste.

Tras el enorme revuelo, con opiniones muy en contra de ese estilo y otros a favor de que los profesores utilicen ese estilo que definen como agresivo, el docente ha tenido que aclarar que todo era broma.

"He recibido amenazas a mi integridad", dice antes de añadir: "El correo es una broma. El único objetivo era que llegaran al salón temprano para cuadrar todos los temas relacionados con la metodología del curso".