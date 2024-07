Un profesor pide a los alumnos, casi por favor, que tengan esto en cuenta cuando entreguen el TFG

El tiktoker y profesor @drgarciaull se ha grabado un vídeo para pedir, casi por favor, a los alumnos que pongan la bibliografía empleada en los TFG (Trabajo de Fin de Grado) en orden alfabético y no al tuntún.

"Llevo ya cinco tribunales y nadie, absolutamente nadie, me pone nunca la bibliografía en orden alfabético. No es tan difícil, simplemente hay que coger a los autores, los seleccionas todos y ordenar de la A a la Z, lo hace el ordenador, no tienes ni que hacerlo a mano", ha empezado diciendo el docente.

"La bibliografía en orden alfabético chavales, no os pido más, por favor. Si un tío se llama Álvarez va antes que un tío que se llame García. Es sencillo y es fundamental", ha proseguido explicando.

Ha añadido que él empieza mirando los TGF por la bibliografía "y depende de si está o no ordenada pues ya lo miro de una forma u otra": "Os cuesta cinco minutos chavales, por favor. APA7, bibliografía en orden alfabético".

En los comentarios muchos se quejan de que en función del docente se piden normas de estilo diferente, como por ejemplo, que los autores de la bibliografía estén colocados por orden de aparición.