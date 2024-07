Un profesor de Secundaria explica lo que ha oído decir a algunos alumnos y avisa: "No es ficción"

Muchos profesores suelen usar las redes sociales para sincerarse sobre lo que suelen ver a diario con sus alumnos en clase y acaban dejando reflexiones que acaban provocando intensos debates.

Jesús Manuel de la Cruz, licenciado en Historia Antigua y profesor de Educación Secundaria, ha reaccionado desde en la red social X al polémico vídeo de un joven de 22 años en el que habla de las mujeres.

En la escena, grabada en el podcast Rizando El Rizo, el protagonista asegura que "a una mujer tienes que educarla". "Tú debes tener en cuenta que su naturaleza es variable. Tú tienes que liderarla, guiarla", señala.

Unas palabras que han sido criticadas por otro profesor de Secundaria, Jagoba Álvarez. "En 2024, hay chavales con 22 años, como este, diciendo las mismas barbaridades que señores de 50 años en el Congreso de los Diputados en 1931 durante el debate sobre el sufragio femenino", ha expuesto.

Tras ver el vídeo, Jesús Manuel no ha dudado en defender que "esto no es ficción" y ha pasado a explicar lo que suele ver en algunos alumnos. "Tengo alumnos opinando así en distintos niveles de la ESO. ¿De dónde viene este pensamiento?", ha cuestionado.

"No del colegio, eso por descontado. ¿Familias? ¿Redes sociales? Ya lo he dicho más veces: estamos creando un monstruo social y nos vamos a arrepentir", ha advertido en un mensaje que supera los 1.000 me gusta.