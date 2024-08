Un profesor universitario da la vuelta al mundo al contar lo que ha hecho una alumna en un examen

Algunos profesores suelen aprovechar su presencia en redes sociales para contar algunas cosas llamativas que ve en clase con sus alumnos y, en ocasiones, denuncian comportamientos que no llegan a comprender.

Pero lo que le ha pasado a un profesor de la Universidad de Buenos Aires con el examen de una estudiante ha dado la vuelta al mundo por un buen motivo y eso ha llamado todavía más la atención.

El usuario @boedo_monamour, docente del centro universitario argentino e investigador en Historia Antigua, no ha dudado en compartirlo con sus seguidores en un mensaje publicado en la red social X.

"Una alumna de 2do año (!) me escribió un examen de OCHO CARILLAS sobre la Alta Edad Media", ha relatado el profesor en el tuit.

"Obvio que un poco me quiero rajar un tiro, pero al mismo tiempo es una maravilla. Presenta hechos, contrapone teorías, formula opiniones. Todo en un examen presencial", ha destacado.

El profesor universitario ha terminado reconociendo que "My work here is done (Mi trabajo aquí está hecho)", en un tuit que suma más de 63.000 me gusta.

La historia ha dado la vuelta a todo el planeta y cientos de usuarios no han tardado en reaccionar: