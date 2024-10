Un vecino deja una nota a otro porque su perro ladra mucho: la respuesta que recibe se las trae

La respuesta que un vecino le ha dado a otro, que se quejó a través de una nota porque su perro ladra mucho, está difundiéndose sin parar hasta el punto de convertirse en uno de los temas más comentados en las redes sociales en los últimos días.

En el letrero, subido a Threads por @criissm_18, se puede leer: "Tu perro/a no ha parado de ladrar en todo el fin de semana. ¡¡Es insoportable!! ¡¡Busca una solución!! ¡¡Por favor!!".

La respuesta, tajante y también en forma de letrero colocado justo debajo, está trayendo cola: "Mi perro es parte de mi unidad familiar, según la ley de protección animal. Te voy a dar una solución: ¡¡Múdate!! ¡¡Por favor!! PD: No quiero más notas por debajo de la puerta".

"Esto ha pasado hoy en el portal de la comunidad. ¿Qué opináis vosotros?", pregunta la usuaria que ha subido las imágenes, y que han provocado una multitud de reacciones.

La respuesta más difundida dice: "Pues me parece que tiene razón la persona que se queja de los ladridos del perro. Que busque ayuda profesional para que vea cuál es el problema".

"Por la misma regla de tres yo pondría a alguien de casa a hacer ruidos todo el día y cuando se queje le digo lo mismo, que mi pareja/hijo es miembro de mi unidad familiar y que puede hacer los ruidos que le salga de las narices".

Otra persona señala: "Vamos, que has dejado al perro solo todo el finde (abandono de miembro de la unidad familiar) y ahora vas de progre no? Hahahahaha acuéstate". Y otro responde a eso: "Mis perros ladran si oyen a gente cerca de casa, no tiene por qué significar que esté abandonado y tampoco significa que no esté educado, ladrar es su forma de expresarse... A quien le moleste que se ponga tapones".