Una abogada cuenta lo que le ha ocurrido a un familiar antes de casarse: casi se queda sin boda

La abogada y criminóloga @paloma_g_abogada ha publicado un vídeo contando lo que le ha ocurrido a un familiar a punto de casarse cuando ha ido a pedir su certificado (libre) de antecedentes penales.

"Me ha pasado algo muy gracioso. Hace tiempo me llamó la que va a ser mujer de un familiar mío y me dijo que este tenía antecedentes penales. Va a casarse por el registro civil y tienes que pedirlo", ha empezado explicando.

Tras enviarlo, ve que tiene "tres antecedentes", concretamente "tres robos, y uno de ellos con una condena de prisión de cinco años". Según ha señalado, ella no tenía constancia de que hubiera estado en la cárcel.

"Ha habido cachondeo familiar y hoy por fin hemos ido al registro. Cuando le he contado la película, el funcionario, primero de incrédulo, me ha mirado como si se la quisiera colar", ha continuado.

El caso es que se habían equivocado porque tiene "nombre y apellidos muy comunes" y le habían dado el certificado de otra persona. "He hecho las llamadas oportunas y ya hemos llevado el documento de que no consta ningún antecedente", ha aclarado.

"Pero la gracia ha sido tela", ha concluido la abogada para terminar de relatar la anécdota que quedará para siempre entre su familia.