Una actriz japonesa dice a qué famoso restaurante acude siempre que vuelve a España

La actriz japonesa Emika Kamieda ha publicado un vídeo contando a qué restaurante acude "siempre" que vuelve a España, dando a entender que es uno de sus favoritos.

"Chicos, cuando vuelvo (al país) siempre vengo aquí (...) Spoiler: vas a mancharte y va a gustarte", ha compartido la artista.

Se trata del famoso Goiko Grill, una cadena de restaurantes especializada en hamburguesas nacida de la mano de un médico venezolano en 2013.

Los establecimientos que tiene la empresa en España se han convertido en uno de los grandes lugares al que acudir con amigos, familia o pareja.

"The best. The best. Me encanta", ha concluido la joven actriz tras comerse una de las muchas hamburguesas de su carta.