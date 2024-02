Una andaluza graba la tremenda discusión en un hotel de Marruecos

La usuaria de TikTok @txarinioficial ha publicado un vídeo de lo que ha grabado mientras cruzaba el pasillo del hotel en el que se ha estado hospedada durante un viaje a Marruecos.

"Estoy en un hotel de prestigio. Luego dicen que si los andaluces somos escandalosos. Aquí hay dos japoneses discutiendo. Le está formando una la japonesa al japonés que no te imaginas", ha empezado diciendo.

Tras varios segundos en silencio, se han empezado a escuchar varias voces de fondo que daban a entender que había dos personas discutiendo en una de las habitaciones.

"¡Uy, me está dando miedo! Estáis escuchando, ¿no? Después dicen que los andaluces somos muy escandalosos... Yo no me peleo así con mi marido. Igual es que a ella no le ha gustado el postre, cualquier cosa"; ha continuado.

Asimismo, la autora de la grabación ha asegurado que ella "le ha pegado" y ha concluido diciendo que "los japoneses son más escandalosos y más ordinarios" que los andaluces.