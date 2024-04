Una argentina destaca el tipo de queso que echa en falta y no se come en España: "No entiendo"

La creadora de contenido argentina de TikTok pero residente en España desde hace tres años Micaela Di Stefano, conocida en esta red social como @micaeladistefano, ha hecho un vídeo para destacar tres productos alimenticios que hay en su país natal y que no puede tomar aquí.

"Cosas de Argentina comestibles que no están aquí en España", comienza diciendo en el vídeo, antes de empezar a desgranar uno por uno los tres alimentos que echa en falta y que pide que le traigan cuando la vienen a visitar.

"El top 1 del día lo va a encabezar el queso mantecoso o cremoso. "¿Por qué en España hay muchas clases de quesos distintas y no está este? No entiendo, llevo tres años viviendo en España y sigo sin superarlo", se queja.

Según relata, en Argentina lo comía con todo: "Lo ponía a la pizza, lo acompañaba con el mate, de postre con queso y dulce".

El segundo que quiere destacar es el Aquarius con sabor a uva. "No sé si lo seguirán fabricando porque no lo sé, pero ¿por qué no está aquí? En España solo hay de naranja y de limón, que además tienen otro gusto y saben diferentes", compara.

Finalmente, acaba añorando la vitina, que es un alimento fabricado a base de sémola y trigo. "Me da igual que digan que es de más joven, me lo comería ahora mismo", llega a decir.

"Mi madre me lo hacía dulce y estaba buenísimo. Mi abuela me lo hacía como si fuera una sopa y aquí no hay, no entiendo, es como pedirte que me traigas una sopa de fideos", sentencia la joven.