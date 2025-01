Una argentina emigra a Málaga y es cristalina al hablar de los alquileres: hasta los malagueños le dan la razón

La creadora de contenido argentina Milena Palma (@miluu_palma) emigró a Málaga hace un buen tiempo y ha comentado una de las desventajas de vivir allí, relacionado con un problema de vivienda que está afectando a muchas zonas de España.

"Yo amo esta ciudad, no me voy a mudar, no me quiero volver a mi país, me encanta, pero hay cositas que me hubiese gustado que me digan, así que aquí estoy", ha comentado al principio del vídeo de TikTok, que ha acumulado hasta el momento más de 60.000 visualizaciones y 2.600 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Ha hablado concretamente de alquilar un piso en Málaga durante una larga temporada y por un precio asequible: "Si consigues un alquiler por larga temporada, considérate afortunado, porque la mayoría te lo alquilan por 10 meses". Ha puesto el ejemplo de un estudio: "Es un 'monoambiente' y te sale por 800 euros, para entrar tienes que poner tres meses: uno para la inmobiliaria, que no te lo devuelven, uno de fianza y otro de inseguridad".

"Y además te piden antigüedad y nóminas de 1.600 para arriba, aparte de pagar la luz y el agua, porque no va nada incluido, obvio", ha expresado la joven. "Es algo lógico de esperar de una ciudad turística, linda y costera", ha añadido, sin embargo, rompe una lanza a favor de los malagueños nativos.

"Hasta a ellos mismos les cuesta conseguirlo, no solo a los inmigrantes, sino a todo el mundo le cuesta conseguir alquilar para todo un año en esta ciudad, creo que esa es la principal desventaja", ha razonado. El vídeo ha generado cientos de comentarios con muchas opiniones diferentes.

Aun así, la gran mayoría han sido de los propios malagueños que le han dado toda la razón: "Gracias por ser tan clara, ni los malagueños podemos vivir en nuestra ciudad". "Qué pena, no entiendo qué ha pasado en cinco años, tengo miedo de que mis hijas no puedan acceder a una vivienda en la capital", ha respondido la usuaria Inma Rodríguez.