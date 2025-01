Una bielorrusa cuenta su experiencia tras su primera visita al médico de familia en España

La creadora de contenido Chris Abroad (@kyscina), una chica bielorrusa que vive en España, concretamente en Tenerife, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social dando su opinión sobre el sistema sanitario español tras su primera visita al médico de familia.

"Estoy probando el sistema médico público en España porque probablemente tengo una gripe muy fea", ha comenzado relatando la tiktoker, quien ha acudido al médico sin muchas expectativas.

"Todo el mundo me decía: el sistema médico público español es una mierda, espera a que hagas la prueba, el alemán es mucho mejor", ha expuesto la creadora de contenido antes de probar por ella misma la eficacia.

"Pero cada vez que necesito probar cualquier sistema español, incluido el sanitario, no me llevo más que una sorpresa positiva", ha asegurado la influencer, quien ha acabado enormemente satisfecha con su experiencia.

Así, la tiktoker ha relatado que ha tenido que acudir por primera vez a su centro de salud ya que llevaba dos semanas con fiebre, y que su sorpresa ha sido mayúscula cuando ha visto el poco tiempo de espera que ha tenido y el buen trato que ha recibido.

"Esperaba una espera de una o dos horas", ha afirmado Christina. Sin embargo, nada más llegar a la sala de espera después de pasar el triaje la llamaron para pasar a consulta. "Tal vez sea un error o algo así", ha contado la influencer que pensó.

"Lo primero que me dijo el médico cuando entré en la habitación fue que me quitara la mascarilla para que tuviese más oxígeno. Después de venir de Alemania, esto suena como un trato realmente humano", ha manifestado la tiktoker.

"Hizo un chequeo completo. No me sacó sangre, no hizo ninguna prueba adicional, simplemente me escuchó con el estetoscopio y luego me dio mi receta de un antibiótico suave", ha relatado Chris.

"Para mis problemas respiratorios me recetó prednisona. Un medicamento costaba unos dos euros, el otro unos cuatro y pico. ¡El sistema sanitario público español funciona de maravilla!", ha concluido la creadora de contenido.

"La gente es increíblemente servicial y amable, ¡no hay tiempo de espera! Me siento bendecida. Y ahora estoy aprendiendo español con aún más inspiración", ha añadido en la descripción del vídeo.