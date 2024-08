Una camarera cobra 2,50 euros en vez de 42,50 euros a un cliente y lo que hace su jefe es vergonzoso

Un hostelero está provocando una gran indignación en las redes sociales tras conocerse las represalias que tomó contra una de sus camareras que, por error, cobró 2,50 euros a unos clientes cuya cuenta era en realidad de 42,50.

El caso lo ha hecho público la cuenta @soycamarero, especializada en sacar a la luz las miserias de la hostelería, que ha explicado detalladamente el caso.

Según señala, todo ocurrió en un restaurante de carretera en el que era hora punta, con poco personal trabajando. Con el jaleo, la camarera se equivocó al marcar la cifra en el datáfono y se olvidó de marcar el cuatro.

Lo siguiente que ocurrió es que el jefe de la empleada le mandó un WhatsApp con los tickets señalando: "Te adjunto un ticket de la semana pasada que fue mal cobrado. ¿Lo abonas estos días o te lo descuento de la liquidación?".

"No, no. Descuéntamelo de la liquidación", responde la trabajadora en un primer momento. Jesús Soriano, la persona que está detrás de la cuenta de @soycamarero, subraya que "ambas cosas son totalmente ilegales". Además, explica que habla de "la liquidación" porque la mujer ya no aguanta ahí y había avisado con 15 días de margen de que se iría de ese trabajo.

Poco después, la camarera le escribe un nuevo mensaje al hostelero en el que le señala: "Perdona, que me he informado y nosotros no tenemos quebranto de moneda, con lo cual no se puede descontar ese cobro de mi nómina".

Y su jefe le responde: "Hola. Entonces abónalo estos días. Eso es como tú prefieras". "Igualmente saldría de mi sueldo", subraya ella. La trabajadora ha contado que la situación en el restaurante es "insostenible" por "falta de personal, explotación laboral y agresiones verbales por parte de los clientes".

"Ayer acabé llorando en el servicio", se lamenta. En los comentarios, una persona señala: "Lamentable.... es increíble, me pregunto si cuando la caja sale de más si se lo da a los trabajadores 🤔".

Otro camarero expone lo que le pasó a él, con un resultado bien diferente: "Me pasó… eran 35’50 y cobre 5’50… mi jefe me dijo que no pasaba ni media, que mas cuidado la próxima y listo".