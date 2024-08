Una camarera le va a poner una copa a un cliente con la mano izquierda: nadie da crédito a su reacción

Parafraseando a Juego de tronos, la hostelería, a veces, es oscura y alberga horrores. La cuenta Soy Camarero, dedicada a compartir contenido sobre las vivencias de trabajadores de bares y restaurantes.

En las últimas horas ha publicado la anécdota de una camarera que ha puesto a más de uno los pelos de punta. La propia trabajadora le ha escrito para decirle que un cliente se puso como un basilisco porque le fue a poner una copa con la mano izquierda. Algo que, según él, da mala suerte.

"Estoy realmente de apoyo para servir bebidas en un restaurante. Tengo tendinitis en la muñeca derecha y por ende tengo que moverla lo menos posible. Vino un cliente que pidió un cubata, pues a la hora de servirle el cubata (yo lo sirvo con la mano izquierda porque en la otra mano tenía la bandeja) me dijo que no, que no le sirviese con la mano izquierda que eso da mala suerte", ha explicado.

Ella le dijo "muy educadamente" que tiene una lesión en la muñeca derecha y que por eso no puede ponérselo con esa mano: "Su respuesta fue: me da igual, quiero que me sirvas con la derecha".

Finalmente tuvo que pedir ayuda a otra camarera para satisfacer al cliente supersticioso: "Tuve que llamar a otra compañera para complacerle, pero tras vivir situaciones así lo único que deseas es dejar la hostelería".