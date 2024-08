Una católica enamora al enterarse de que sus compañeras de religión no rezan cada noche

La usuaria de TikTok @juliapartido ha publicado un vídeo que ha arrasado por la reacción de una joven católica al enterarse de que sus compañeras de religión no rezan durante las noches.

"¿Cómo no vais a rezar?", ha preguntado con una expresión facial incrédula, mientras sus dos amigas no podían contener la risa. "Vamos a ver, vamos a ver, María, ¿y cómo se reza'", le ha respondido a la gran protagonista entre risas en el vídeo, que ha acumulado más de 64.000 'me gusta'.

"Tú rezas, o por la mañana, o por la noche. Tía, que estás en religión", le replica a ella, siempre con buen rollo en el grupo. "Pues yo rezo", ha dicho orgullosa, terminando de explotar en carcajadas todo el grupo.

Su reacción ha generado más de 800 comentarios. Algunos han criticado que tuviera un cigarro electrónico en la mano, pero ya la propia usuaria ha explicado que no era de ella, sino de otra persona del grupo. "Me identifico con ella", han dicho otros.