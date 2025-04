Una argentina señala lo que le sorprendió al entrar a un supermercado en España: dice que allí no se hace

El youtuber argentino conocido en redes sociales como @Pastorcomunica ha entrevistado a una compatriota y le ha preguntado cómo le han recibido en España tras emigrar al país y ella, encantada, le ha contado el caso de Asturias, comunidad en la que vive.

"Son un amor, a mí me han tratado superbién, son muy educados y tienen algo... Como digo yo, son como confiados, me pasó algo que me llamaba la atención", ha revelado en primera instancia en el vídeo, que ha acumulado 40.000 visualizaciones (y subiendo).

Lo que verdaderamente le sorprendió ocurrió al entrar a un supermercado. Según ha contado, en Argentina siempre que entren a un local de este tipo, se deja la mochila en alguna taquilla, para "que no te roben nada dentro del supermercado o de la tienda". Sin embargo, en España le pasó totalmente lo contrario.

La joven argentina tuvo la iniciativa de acercarse al empleado de turno y preguntarle dónde podía dejar la mochila, pero este le contestó que no hacía falta, que no le iba a robar. "Era como una obviedad, puedes pasar la mochila a cualquier lado", ha añadido.

Pero sí es opcional dejarla para no cargarla mientras se esté comprando, como los carritos de compra en el que se transportan los productos hasta casa, una mochila, bolso, etcétera. Según han apuntado algunos usuarios, sí que depende del local si permiten el paso o no de mochilas.

El vídeo ha cosechado cientos de comentarios. El más destacado, sin duda, ha sido el del usuario @cocodejota: "Asturias es de lo mejor de España. Y los asturianos, más". Poco le ha faltado para igualarle el de @mrma84: "En Asturias, cuando menos te lo esperas, ya estás casi durmiendo en casa de ellos".