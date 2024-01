Una chica denuncia lo que supone ser celiaca: es de lo más injusto

La usuaria de TikTok @patrifeer ha publicado un vídeo para denunciar la "incomprensible diferencia de precios" entre los alimentos sin gluten y con gluten.

"Hay que hablarlo porque me parece demencial. Aparte de diabética soy celiaca, y no puedo tomar gluten. Estoy en el supermercado y he venido a comprarme un bollo", ha empezado explicando la chica.

A continuación, ha enseñado un bizcocho de marca blanca sin gluten, que cuesta nada menos que 4,09 euros, y lo ha comparado con uno que tiene "100 gramos más" y gluten, y que tiene un precio de 2,39 euros.

Y así ha reaccionado: "1,50 euro de diferencia por una cosa que tú no puedes elegir. Tampoco te dan ningún tipo de ayuda para nada. Encima, las harinas sin gluten son mucho más baratas porque son de arroz, garbanzo, lentejas...".

Para terminar, ha insistido en que no entiende esta gran distinción de precios "en algo tan básico que no eliges". Además de las muchas reacciones, el vídeo ha acumulado más de 3.500 'me gusta' y miles de reproducciones.