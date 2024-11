Una chica enseña cuál es el regalo que le ha hecho su novia y las redes se derriten de amor

La tuitera @reedvelveett ha publicado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una publicación en la que ha compartido el regalo que le ha hecho su novia, algo que ha enamorado a la comunidad tuitera.

"Es lo más bonito que me han hecho en la vida", ha manifestado la tuitera justo antes de adjuntar unas fotografías del romántico regalo, con el que ya ha conseguido más de 610.000 visualizaciones y 13.000 me gustas.

En concreto, el las imágenes se puede ver un CD personalizado con algunas fotografías de la pareja en la carátula, su fecha de inicio de la relación y una lista con 20 canciones que son significativas para ellas.

Por dentro también se puede encontrar un librito que tiene como portada un collage, y por dentro capturas de frases de todas las canciones que la novia le ha puesto en el CD con las que describe a su pareja.

"No sé quienes sois pero me muero de amor"; "Me dedican Contigo loca y creo que me desplomo al suelo"; "Me doy cuenta que nadie me ha querido tanto", han sido algunos comentarios de los usuarios.