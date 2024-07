Una clienta le hace este regalo con su nombre y el adjetivo que le pone con la letra Z es para verlo

El tuitero Gonzalo (@goticosanz) ha publicado en su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, una fotografía en la que ha enseñado un regalo con su nombre que le ha hecho una clienta.

En concreto, el regalo consiste en un una placa de metal en la que la clienta ha escrito en grande Gonzalo y, justo debajo de cada letra de su nombre, un adjetivo que empieza con esa letra y que, en teoría, le define.

Pero lo que realmente ha hecho estallar X y ha viralizado el tuit, el cual ha conseguido ya 854.000 reproducciones y 44.000 me gustas, ha sido el curioso adjetivo que la mujer ha elegido para la letra z: zarrapastroso.

Con las otras letras de su nombre los calificativos elegidos han sido "generoso", "orgulloso", "nostálgico", "alegre", "listo" y "original", por lo que todavía llama más la atención la elección de zarrapastroso, puesto que es el único negativo.

"Regalo de una clienta que le gusta hacer manualidades. Te lo agradezco y sé que no hay mucho adjetivo con z pero zaparrastroso... me mato", ha escrito el tuitero en la red social justo antes de mostrar la imagen del singular regalo.

Como no podía ser de otra manera, los tuiteros no han perdido la oportunidad de reírse de la situación en la sección de comentarios: "Jajaja que te vistas mejor Gonzalo"; "Lo primero que me ha venido es "zopenco", podría haber sido aún peor"; "En esta situación creo que se le aceptaba zensual".