Una clienta se queja de que el dueño de un kebab trata mal a sus empleados y la respuesta es TELA

Las respuestas que da en internet el dueño de un kebab de una localidad de Almería están dando muchísimo de que hablar en TikTok, después de que las haya publicado en esa red social el usuario @satanquarta.

Aunque la variedad de réplicas son muchas y muy variadas, quizá la más llamativa es la que da a una clienta que se queja de que allí se trata mal "tanto a sus empleados como a su clientela".

La contestación del dueño es para verla: "Si tú eres buena llévalo mi trabajadores a tu casa y tarrátele bien (sic)".

Pero hay mucho más. Por ejemplo, otra comensal dice: "ESTÁ MALISIMO, he comido esta mañana y estoy ingresado en el médico, no vayáis además la salsa está petrificada. El local está muy sucio".

La respuesta también es tela: "Somos muy sinvergüenza, comió dos bote de salsa y me pidió tercera bote de salsa no te da vergüenza por dos platos Pide tres botella de Salsa y ahora son sinvergüenza dando comentario amaall🪐🖇️ somos muy sinvergüenza y no tiene que venir aquí mi Local a comer sin vergüenzas".

Otro se queja: "Nada destacable en la comida.... 50 min para traer el pedido, no vienen los refrescos, 25 min más para traerlos ,menos mal que tenía agua..no lo recomiendo en absoluto. Si necesitas un avión para un pedido a 13 min andando....".

Y la réplica también se las trae: "Si tú me compras un avión te llevo pedido mas rápido".