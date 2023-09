Una cubana destaca el alimento que en Cuba es "comida para pobres" y en España "muy popular"

La cubana residente en España Ana Mateu (@anita.mateu en Tik Tok) ha compartido un vídeo en el que destaca dos alimentos que en el país caribeño son "comida para pobres" y en España un alimento "muy popular".

"Cosas que comen los pobres en Cuba, pero que en España es normal y la gente lo come y está muy rico. Y es que en Cuba comías este tipo de cosas cuando no tenías nada más que comer", describe.

Mateu habla concretamente del pan con tomate y del pan con aceite y sal: "Cuando en Cuba comías pan con tomate era porque no tenías nada más que echarle pan y era como coño, pan con tomate. Y aquí es superfamoso el pan tumaca, que es pan con tomate restregado. A la gente le encanta y es muy popular en España, me encanta y me lo como".

El segundo del que habla es el pan con aceite y sal: "En Cuba no hay aceite de oliva y lo hacemos con aceite de girasol cuando hay porque a veces no hay. Hacemos eso cuando no tenemos ni un huevo, ni jamón ni nada que echarle y aquí es muy normal tomarte tu tostada con aceite de oliva y está riquísima".

Además, añade un último alimento que en Cuba se come solo en unas horas y en España durante todo el día. Este es el huevo: "Aquí en España como huevo por la noche en una tortilla de patatas por ejemplo, mientras que en Cuba a mucha gente no le gusta comer huevo por la noche".

"La comida más importante es la proteína, es el pollo, es la carne. Dejamos lo mejor para comer por la noche, pero no te haces un huevo, eso no es comida", afirma, reconociendo que venir a España le ha hecho cambiar esa mentalidad.