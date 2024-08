Una española cuenta cuándo empiezan los niños el cole en Noruega: "Suena triste, pero es verdad"

La usuaria de TikTok @aarticgirl, española que vive en Noruega, ha explicado cuándo empiezan los niños el colegio en aquel país tras las vacaciones de verano. Y ha quedado claro que algo así en España sería impensable.

"No, los niños en Noruega no tienen tantas vacaciones como los niños españoles. Me explico: tanto en Noruega como en España, generalmente los niños empiezan las vacaciones sobre finales de junio. Un poco antes, un poco después, pero bueno, mismas fechas. ¿Dónde viene la diferencia?", se pregunta.

Y ella misma lo aclara: "En España, los niños generalmente empiezan el colegio la primera semana de septiembre, a veces se alarga a la segunda. ¿Cuándo lo empiezan en Noruega? ¡A mitades de agosto! Suena triste, pero es verdad".

"Y esto se debe a los horarios: generalmente, y si nada ha cambiado, yo cuando iba a la escuela, hablamos de Primaria, iba entre 9.00 y 17.30 con descansos siempre a la hora de comer. Aquí generalmente no es así: empiezan a las 8 y acaban a las 14.00, por lo que el horario de colegio se reduce", señala.

"Por lo que ellos tienen más días de clases, pero la jornada de escuela es más corta", subraya en una publicación que ha provocado que muchos hayan dicho lo mismo: en España sería imposible empezar las clases a mitades de agosto porque sería imposible concentrarse con las temperaturas tan altas.

Otro usuario ha hecho hincapié en que en Noruega los niños también tienen vacaciones en otoño y en febrero. Y la autora del vídeo lo ha ratificado: "Cierto, en muchos países de Europa tienen las llamadas vacaciones estacionales, vacaciones por cada estación 😊 , generalmente se compensan porque en enero empiezan el 2 o el 3😊".