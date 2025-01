Una española cuenta lo que le pasó al comprar alcohol un domingo en un supermercado de EEUU 

La estudiante (y profesora de Español) Rocío Jiménez (@elchoudero) ha contado "un problema" que tiene en Georgia (Estados Unidos) a la hora de comprar alcohol un domingo cualquiera, producto de un choque no solo cultural, sino de leyes impuestas en ese estado en concreto.

"Me he ido yo al supermercado porque tenía que hacer la compra y hoy es domingo de asado y yo al asado de pollo le echo un chorro de vino blanco", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado 20.000 visualizaciones y miles de 'me gusta' en menos de 24 horas (y subiendo).

Al pasar la compra por la caja, le tocó el turno al vino blanco. Acto seguido, un pitido comenzó a sonar, acompañado de una luz intermitente. "Dije, ah, bueno, la luz es porque tienen que comprobar mi edad, pero de repente vino una señora y me dijo que tenía que esperar una hora para poder comprarlo", ha expresado la joven.

"Es que es domingo", le aclaró al momento la empleada. "Dependiendo del estado, las reglas para poder vender, y por consecuencia comprar, alcohol son diferentes", ha revelado. Según ha contado, en Georgia solo ser puede comprar alcohol a partir de las 12:00 horas.

"Hay estados en los que te venden cero unidades de alcohol los domingos, ni a las 12 ni a las 17... Total, que mi domingo de asado se ha acabado", ha rematado la joven.