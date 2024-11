Una española cuenta las normas impuestas por su familia en Estados Unidos

La estudiante de intercambio y usuaria de TikTok, @user071225221698, ha publicado un vídeo que ha arrasado después de contar las normas que su familia de acogida en Dakota del Sur (Estados Unidos) impone en su hogar y algunas han dado que hablar en los comentarios. Estas familias, conocidas como "host family", acogen a estudiantes extranjeros por un período concreto.

Ha contado los más importantes, pues ha aclarado que hay muchas normas, destacando las más curiosas. Las más 'normales, son las de tener su habitación y baño recogidos, al igual que hacer una a,"limpieza profunda" una vez a la seman poner sus propias lavadoras y ayudar en la cocina después de las comidas.

Pero, por otro lado, no puede utilizar móviles, ordenadores o cualquier otro tipo de tecnología pasadas las 22:30 horas y, si no es día escolar, el tiempo se extiende hasta las 24:00 horas. "No puedo usar el móvil delante de los niños, por ejemplo, en el coche", ha añadido. Tampoco puede ver una serie o película calificada para personas mayores de 12 años.

Tiene el mismo límite de horario para tener las luces encendidas en su habitación. Más tarde, las debe apagar por completo. Según cuenta, a diferencia de otras muchas familias, sus amigos sí le pueden llevar en coche. "Me dejan lavar las sábanas cada dos semanas y para usar la lavadora solo tengo que preguntar, pero normalmente la pongo los viernes y solo me dejan hacer dos lavados", ha explicado.

Si quiere ver a alguno de sus amigos fuera de cada, tiene como obligación avisar con dos horas de antelación como mínimo. Su "favorita", la que más le ha hecho gracia, es que no puede llevar a un chico a su habitación con la puerta cerrada. "Como si yo fuera a traer a alguien aquí, Dios me libre", ha ironizado.

"Prefiero no dar mi opinión sobre alguna de ellas", ha concluido en el vídeo, cosechando casi medio millón de visualizaciones y más de 50.000 'me gusta'. Han sido también más de 600 comentarios con opiniones de todo tipo, pero sobre todo bromas e ironías: "Lo más normal de mis host family: no morirse a ser posible".