Una española dice que le gusta más Buenos Aires que Madrid y da estas nueve razones: habla de la gente

La joven usuaria de TikTok Berta Candeal, una española que tras seis años viviendo en Madrid se ha mudado a Buenos Aires (Argentina) por estudios, ha hecho un vídeo en el que cuenta las razones por las que prefiere su nueva vida a la que tenía en la capital de España.

"Tras seis años viviendo en Madrid, me vine a estudiar a Buenos Aires con una beca y no quiero volver a Madrid", comienza diciendo. En total, Candeal enumera un total de nueve motivos que le han conquistado.

"El primero es la cantidad de vegetación que hay, aquí todas las calles están llenas de árboles y en Madrid no. A mí me encanta ir caminando entre vegetación, con árboles, casas llenas de plantas. En Madrid se está perdiendo esa esencia y sus edificios son más fríos", afirma.

Sobre la segunda, destaca la personalidad que tienen sus barrios: "En Madrid es casi imposible cruzarte con un barrio que tenga personalidad salvo que vayas por Malasaña. En Buenos Aires a cada comercio le han dejado hacer lo que quieran con la fachada y hay grafitis, pinturas, etc. Es bonito pasear por una ciudad así, en Madrid no recuerdo ir mirando los edificios y diciendo 'ay qué bonito'".

"El tercer punto es que en cada esquina hay una cafetería de especialidad donde te hacen cafés muy ricos y cuquísimos. Tienen pastelerías para picar que están tremendas porque se lleva mucho la merienda y para nosotros tras vivir en España es barato", sentencia.

El cuarto punto es la gente: "Es el más importante. Te tratan con cariño, calidez, mientras que Madrid es un lugar muy hostil, antes no era así, ahora te tratan mal si no te conocen y aquí no. En la carnicería, el taxista, mis compañeros de clase... todos te preguntan a la mínima. Me siento muy cómoda con la gente, en tres semanas éramos amigos, me han ayudado y es incomparable la calidez y la hospitalidad de los argentinos".

También habla del precio de los alquileres: "Mi casa es un ático con terraza y me cuesta como una habitación en Madrid. Te facilita mucho poder independizarte y además existe el monoambiente que es tener todo en el mismo espacio. Todo esto es para un español viviendo en Buenos Aires".

Además, Candeal informa de que "Madrid se supone que es la capital de la fiesta", pero aclara que "Buenos Aires no se queda para nada atrás, la gente sale con todo y hay muchos festivales".

Entones es cuando vuelve de nuevo a la naturaleza: "La cantidad de parques que hay. Si te gusta pasear o hacer deporte al aire libre cada rincón hay uno". "Y la arquitectura y edificios emblemáticos como museos, etc", añade, antes de terminar diciendo que en cuanto oportunidades laborales hay muchas. "Los sueldos son más bajos, pero la vida es más barata, con lo que gano vivo bien", informa.

Por último, acaba mencionando que "España gana 100% en comida rica, variedad y en estar fresca".