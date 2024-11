Una española se hace famosa en Argentina al contar lo que ha vivido allí en sólo 15 días

Las palabras de una joven valenciana a un medio argentino no paran de compartirse por redes sociales. Tal ha sido la repercusión que sus declaraciones sobre el precio de las cosas se han viralizado por Argentina.

La joven ha empezado contando que hace 15 días que está por Argentina, país que desde hace casi un año está gobernado por Javier Milei, y que le parece "increíble" cómo están allí los precios.

"No entiendo. Lo que más me sorprende es el agua. En España son 80 céntimos. Te hacen pagar un montón porque no la tienes registrada o no sé qué", ha ido explicando. Después ha hablado de los desorbitados precios del transporte, de la comida y hasta de los alquileres.

"¿Cómo va a hacer la gente para vivir?", se ha preguntado. Sobre lo que más le ha sorprendido de la comida dice que, por ejemplo, una empanada la puedes encontrar por un precio en un sitio y por el doble en otro, siendo la misma.

"No entiendo cómo vive la gente aquí. Más que en España", ha vuelto a decir al hablar de los alquileres ante la sorpresa del entrevistador, que ha terminado la entrevista con un "bienvenida a Argentina".