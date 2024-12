Una española habla sobre lo muy idealizado que está Londres: para prestar atención

La creadora de contenido Ro Vargas (@itssrorooo) ha compartido una reflexión acerca de vivir en Londres y sobre lo muy idealizada que está la capital del Reino Unido.

"Londres está superidealizado, yo conozco a gente que me habla y me dice 'tía, yo quiero vivir en Londres', dime qué tengo que hacer, etc. Es verdad que lo comprendo porque vivir aquí también era mi sueño", ha afirmado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 300.000 visualizaciones y 20.000 'me gusta'.

Antes de seguir opinando ha relatado su experiencia en Londres, al que vino de 'au pair' y ha vivido esa experiencia hasta tres veces. "Me lo he pasado muy bien, también tengo experiencias regulares", ha expresado. Sin embargo, en el momento en el que uno ya tiene su propio trabajo, "una responsabilidad grande, te das cuenta de que no es para nada lo que te imaginas".

"Es verdad que (Londres) es muy bonito, pero lo primero que no vas a encontrar es una zona buena con un piso barato, para encontrar una zona en la que la tasa de criminalidad sea baja...", ha razonado.

Ha recalcado que los crímenes "son salvajes" y que buscar vivienda, sobre todo para vivir sola o en pareja, "es muy difícil", siendo más probable compartir piso con mucha gente.

Entre crímenes, precios altos y los impuestos, han sido varios los elementos de Londres que le han dado un golpe de realidad. "También tiene cosas buenas, pero a la larga quema, y mucho", ha rematado.