Una española muestra lo que ha pagado por esta copa de vino en Nueva York: de la risa al llanto

La creadora de contenido Raquel Martínez, conocida como @bonbonreich, con cinco millones de seguidores en TikTok, medio millón en YouTube y más de 800.000 en Instagram ha compartido lo que le ha ocurrido durante una cena en su viaje a Nueva York.

"Raqui, cuánto ha costado esta copa", le dice una amiga mientras ella se tapa la cara sorprendida por el palo. "La madre que te parió", añade otra. "Que la cuenta es a dividir", comenta la primera amiga que lo graba todo.

"¿Pero qué dices, es broma?", afirma la influencer cuando otra amiga le dice que la copa en cuestión vale 51 euros. "Te salía mejor cogerte la botella que eran 140 dólares", apostilla otra.

"Yo no he pedido eso. He pedido una copa de vino y me ha empezado qué quieres y digo no sé sólo conozco el Chardonnay y he pedido uno. Me ha traído este copón más grande que mi cabeza y hemos pensado cuánto me va a costar: 51 dólares. Yo no ceno", señala medio apurada medio en broma.