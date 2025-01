Una española se queda blanca con lo que hacen los estadounidenses en las gasolineras: en España habría lío por eso

La usuaria de TikTok @elchoudero, española que vive en Estados Unidos, ha contado, entre sorprendida e indignada, algo que casi todo el mundo hace en las gasolineras en ese país.

"Hoy os vengo a contar una cosa que hacen los estadounidenses en las gasolineras que, además, me da mucho coraje. Porque aquí las gasolineras no es voy, llego, echo gasolina y con las mimas me piro. No, no, no", empieza explicando.

"Aquí ellos llegan con su cochecico, aparcan donde el surtidor, echan gasolina, pero tranquilamente ellos, que pueden ser el conductor hasta una familia de siete personas, todos, entran a la gasolinera a comprarse su comida, a entrar al baño... vamos, que se pueden tirar una hora dentro, pero el coche ahí sigue, ocupando el sitio en el surtidor", señala.

"¿Qué pasa? Que si tienes que echar gasolina tú tienes que esperar a que las personas salgan de dentro a quitar el coche. Yo pienso: si vas a entrar para dentro, echas gasolina, quitas el coche que hay un aparcamiento justamente enfrente de la puerta de la tienda, aparcas ahí y te tiras dentro todo lo que tú quieras, pero no te puedes pegar una hora ocupando el espacio del surtidor. Digo yo", reclama.

La usuaria subraya que le ha pasado eso "hasta en gasolineras que hay 800.000 surtidores y ha tenido que hacer cola porque la gente se iba dentro a comer": "Pues si te vas dentro a comer, aparca en otro sitio".

En las reacciones, son mayoría los que afirman que algo así sería impensable en España. "Eso en España ni de coña", dice una persona. "Yo lo dejo en el surtidor, voy al WC y compro y luego pago y cuando salgo el coche se lo ha llevado la grúa 😂😂😂😂😂😂", asegura otra.